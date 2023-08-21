"Тема празднования будет общей с Форумом древних городов, она звучит как "Юность древних городов". Также красной нитью по всем мероприятиям пройдет тема Года педагога и наставника", — отмечает пресс-служба.

Основные развлечения для горожан и гостей города будут сосредоточены на Лыбедском бульваре, улице Почтовой, площади Победы, в Лесопарке и в ЦПКиО. Праздновать будут также и в спальных микрорайонах города: Приокском, Дашково-Песочне, Горроще.

День города стартует 25 августа с торжественного приема в театре драмы, на котором жителям города, внесшим значительный вклад в его развитие, будут вручены региональные и муниципальные награды.

На Лыбедском бульваре состоится мобильный гастрономический фестиваль "Рязанское гостеприимство". Участников ожидают мастер-классы, гастрономические предложения от ресторанов Рязани и других регионов, локальные гастробренды, вечерние музыкальные программы.

На улице Почтовой пройдет ставший уже традиционным фестиваль уличных музыкантов "Подбелка".

В Зеленом театре ЦПКиО состоится третий музыкальный фестиваль КВН "Поющий Косопуз". Его специальный гость — чемпион высшей лиги КВН 2022 года команда "Доктор Хаус". Для участия заявились 23 команды, в том числе четыре рязанских, три из Москвы, команды из Санкт-Петербурга, Севастополя, подмосковных городов.

В субботу, 26 августа, на Лыбедском бульваре пройдет второй день гастрономического фестиваля "Рязанское гостеприимство".

В Лесопарке стартует масштабный спортивный марафон. А на Лыбедском бульваре юных жителей будет ждать детский проект — "Азбука Рязани". В игровом формате ребятам расскажут об истории города на Оке.

В ЦПКиО состоится фестиваль "Во!Семья". Здесь запланированы конкурсные программы для всей семьи "Наши папаши", "Дефиле колясок", "Семейные картинки", "Руки мастера", "Фокус-покус", интерактивные площадки.

Рок-группа "Ария" выступит в Зеленом театре ЦПКиО с 20:00 до 23:00 в рамках музыкального фестиваля "Движение".

В течение дня 26 августа пройдет фестиваль туристических маршрутов "Твоя Рязань", подготовлено 15 тематических экскурсий. На улице Почтовой 26-27 августа заработает выставка о девяти столетиях в истории города с интересными подкастами.

В воскресенье, 27 августа, на площади Победы пройдет фестиваль креативных индустрий. Яркой кульминацией дня станет праздничный концерт с участием рязанских артистов и музыкальных коллективов. Приглашенные гости — российские группы "5STA Family" и "Моя Мишель".