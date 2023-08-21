Выставка приурочена к 150-летию Тульского государственного музея оружия, отмечаемому в 2023 году.

"Вниманию посетителей представлены дуэльные пистолеты, авторское холодное оружие, охотничьи и спортивные ружья с утонченным декором, выполненным в разнообразных техниках обработки металла, дерева, кости и камня, а также действующие миниатюры оружия", — говорится в сообщении.

Особое место на выставке занимают "царские" винтовки, украшенные мастером Михаилом Степановым в память посещения Тульского оружейного завода императором Александром III и его супругой Марией Федоровной 9 мая 1887 года. Винтовка самодержца в 1890 году была отправлена в Гатчинский дворец и впоследствии стала частью коллекции Государственного музея-заповедника "Гатчина", в то время как экземпляр, изготовленный в честь императрицы, поступил в собрание Тульского государственного музея оружия. Спустя 133 года они снова вместе.

Тульский государственный музей оружия признан одним из лучших федеральных музеев, в экспозиции представлены все основные образцы, стоявшие на вооружении российской армии, а также оружие Западной Европы и Востока, начиная с XIV века. Музей возник при оружейном заводе, основанном указом Петра I в 1712 году, его коллекция формировалась с 1724 года.

Музей оружия в Туле входит в сотню крупнейших музеев мира. В августе 2023 года музей официально будет отмечать свое 150-летие со дня создания.