"12 сентября состоится открытие большой выставки "Во славу России". Аналогичную мы делали в 2003 году, когда праздновалось 300-летие музея. Сейчас мы подготовили 350 экспонатов. Они очень разноплановые: от вооружений монахов Соловецкого монастыря времен Ивана Грозного до современных предметов вооружения снайперов", — сказал Ефимов.

По его словам, к юбилею также покажут более 30 предметов эпохи Петра Великого. Посетители также увидят военный гарнитур Елизаветы Петровны. "У нас хранится ружье и пистолет из этого гарнитура, к выставке мы нашли еще шпагу, тонкую как игла", — уточнил заместитель директора музея.

На выставке также будут представлены посмертная маска Суворова, ключи от турецких крепостей. "У нас хранится много ключей от крепостей. Не все ключи мы можем точно атрибутировать. Это турецкие крепости, 18 век", — пояснил Ефимов.