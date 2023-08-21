"По предварительным оценкам, востребованность в таких судах на сегодняшний день составляет порядка 100 единиц", — сказал Пошивай.

Он отметил, что российская судостроительная промышленность обладает необходимыми компетенциями и мощностями для строительства скоростных пассажирских судов.

По его словам, при формировании обновленной транспортной стратегии Минтранса РФ совместно с регионами планируется определить перспективную маршрутную сеть для скоростных речных пассажирских перевозок, необходимую причальную инфраструктуру и этапность строительства флота.

Пошивай подчеркнул, что при строительстве скоростных судов могут быть использованы уже существующие финансовые механизмы государственной поддержки, в частности, льготный лизинг, а вопрос финансовой модели эксплуатации скоростного флота требует дополнительной проработки во взаимодействии с Минэкономразвития, Минфином России, заинтересованными субъектами РФ и законодателями.

"При этом, определяющая роль должна принадлежать региональным властям — основным генераторам и потребителям обсуждаемого ресурса", — отметил замминистра.