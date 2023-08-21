"В Туле подготовлена целая развлекательная программа: все начнется с массового мотопробега о мемориала "Защитникам неба Отечества" и закончится в самом сердце оружейной столицы — на Казанской набережной шоу с аэростатами и воздушными гимнастами", — говорится в сообщении.

В рамках праздника на центральной площади возле кремля состоится флешмоб с развертыванием 40-метрового государственного флага России. Далее возле спортивного центра "Тула-арена" пройдет торжественная церемония открытия флагштока с российским флагом.

Вечером всех желающих приглашают на Казанскую набережную возле кремля Тулы на фестиваль красок и праздничный концерт. Здесь же состоится шоу со свечением аэростатов и с участием воздушных гимнастов студии циркового искусства.

Волонтеры будут раздавать на улицах ленточки в цветах российского триколора.

Праздничные мероприятия также пройдут во всех муниципальных образованиях области.