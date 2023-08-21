"К новому комплексу причалил первый теплоход, на котором приглашенные совершили небольшую обзорную экскурсию", — говорится в сообщении.

Церемония была приурочена ко дню празднования 709-й годовщины с момента обретения Толгской иконы Божией Матери и основания монастыря.

Толгский монастырь расположен на берегу Волги в Ярославле. Он основан в 1314 году епископом Ростовским Прохором на месте явления иконы Матери Божией, получившей название Толгской. Монастырь является одной из главных достопримечательностей региона. Каждый год в него приезжают тысячи паломников и туристов.