Расчет модели создания такой флотилии из 76 СПК (51 "Валдая" и 25 "Метеоров") он представил на заседании совета Госдумы РФ в Чкаловске Нижегородской области в понедельник.

"Такой флот обеспечит перевозку более1,5 млн пассажиров ежегодно. Для запуска сети необходима поддержка части операционных расходов по аналогии с тем, как субсидируются межрегиональные авиаперелеты. Модель очень схожая", — сказал Никитин, представляя финансовую модель создания флотилии СПК.

Он выразил мнение, что для реализации такого проекта также необходима поддержка субъектов в части субсидирования лизинговых платежей.

"Мы считали: на эту флотилию из 76 судов 50% операционных расходов — это 1,4 млрд рублей в год на всю флотилию, и 50% капитальных затрат (лизинговых платежей) с учетом ставки ГТЛК и льготной модели (лизинга — ИФ) — это еще 1,4 млрд рублей. Всего 2,8 млрд рублей в год на всю эту флотилию", — сказал губернатор, отметив, что расчеты произведены на основе фактических данных по эксплуатации СПК, которые находятся на полном обеспечении Нижегородской области

Губернатор уточнил, что указанная сумма не включает в себя причальную инфраструктуру, которую регионы должны развивать самостоятельно.

"Создание полномасштабной сети без соответствующей поддержки, мы считаем, невозможно для региональных бюджетов — потенциальных участников. Эффективность управления флотилией возрастает с ростом количества судов. В этой связи целесообразно поддержка консолидированных операторов, таких как, например, наше ООО "Водолет", — отметил он.

Оператор СПК "Водолет" учрежден Корпорацией развития Нижегородской области.

В текущем году, по оценке губернатора, нижегородские СПК перевезут 80 тыс. пассажиров. План по перевозкам на 2024 год — 150 тыс. пассажиров.

Флот СПК в Нижнем Новгороде представлен судами "Валдай" производства АО "Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им. Р.Е.Алексеева". В этом году ЦКБ Алексеева построит для региона три СПК "Метеор".