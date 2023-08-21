Теперь к самой высокой точке юга области — более 558 метров — можно подняться по лестнице с перилами.

Гора имеет форму почти правильного конуса, сложена розовато- и красновато-серыми гранитами, изрезана многочисленными логами и балками, по дну которых текут ручьи, а у ее подножия берут начало несколько родников.

"Это один из наиболее ценных сохранившихся до настоящих времени участков целинной степи. На массиве горы обнаружен археологический комплекс "Чека". В него входят святилище эпохи неолита на вершине, свыше 10-ти погребальных и поминальных комплексов эпохи ранних и поздних кочевников на вершинах и уступах, а также аллея менгиров эпохи бронзового века", — отмечает пресс-служба.