"Накануне спасатели приступили к поиску туристической группы, состоящей из двух мужчин и трех женщин, которые заблудились во время однодневного похода в горах поселка Красной Поляны Адлерского района Сочи", — говорится в сообщении.

Туристы потеряли ориентир, когда спускались с вершины горы высотой 2321 метра.

"Поиск велся с 20 августа, всю ночь по сложному горному рельефу хребта Ачишхо. Обнаружить туристов удалось только утром 21 августа. Спуск проводился левее перевала Медвежьи ворота. Медицинская помощь никому из участников похода не потребовалась", — отмечается в сообщении.

Кроме того, накануне спасатели транспортировали с горной экотропы "Ажек" 66-летнего мужчину, почувствовавшего сильную слабость.

"За помощью в МЧС обратилась дочь пострадавшего. Туристы находились на удалении около 1 км от выхода с экотропы. Спасатели вынесли мужчину на носилках к гравийной автомобильной дороге, где передали его врачам скорой помощи", — добавили в пресс-службе.