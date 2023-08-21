На внутренних авиалиниях пассажиропоток составил 2 млн 293,144 тыс. человека, увеличившись на 16,5% по сравнению с прошлогодними показателями. Пассажиропоток на международных рейсах вырос на 39,6%, было перевезено 57,726 тыс. человек.

По итогам июля 2023 года пассажиропоток аэропорта увеличился на 8,8% — до 540,114 тыс. человек.

На внутренних воздушных линиях было обслужено 527,077 тыс. пассажиров, что на 8,8% превышает показатель июля 2022 года, на международных авиалиниях — 13,037 тыс. пассажиров (рост на 8,9%).

Отмечается, что в июле рост пассажиропотока связан с увеличением числа рейсов в Москву и Санкт-Петербург, а также появлением нескольких новых маршрутов в города России.