"В 2023 году, по прогнозам, турпоток в Свердловскую область достигнет 3,8 млн человек, что на 22% больше, чем в прошлом году. В рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" предусмотрено финансирование в размере 600 млн рублей, а в следующем году на возведение модульных отелей выделено более 280 млн рублей", — сказал Чернышенко на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в понедельник.

В аппарате уточнили, что за первые 5 месяцев 2023 года в регион совершено уже более 1,3 млн поездок. Используются свыше 50 промышленных маршрутов.

Особой популярностью также пользуется маршрут "Большая Уральская тропа", который проходит не только по территории Свердловской области, но и по соседним субъектам Федерации — Башкирии, Пермскому краю и Челябинской области.