"Форт Пётр I" — второе судно серии из 6 скоростных пассажирских катамаранов проекта 04580 "Котлин". Катамаран был заложен на СНСЗ в 2022 году. Судно успешно прошло все контрольные проверки и ходовые испытания", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, первое судно проекта — катамаран "Форт Кроншлот" — СНСЗ спустил на воду в конце апреля 2023 года, 20 июля оно вышло в первый рейс.

"Опыт активной эксплуатации катамарана "Форт Кроншлот" оправдывает наши ожидания. Каждый день судно совершает до 10 рейсов, мы получаем позитивную обратную связь от наших пассажиров и партнёров", — цитирует генерального директора судоходной компании "Нева Тревел" Юрия Набатова пресс-служба ОСК.

Строительство шести пассажирских скоростных судов-катамаранов "Котлин" СНСЗ ведет по договору с "Государственной транспортной лизинговой компанией" (ГТЛК). По условию контракта вторая пара катамаранов будет передана заказчику в навигацию 2024 года, а третья — в мае 2025 года.

Проект судна разработан петербургским проектно-конструкторским бюро "Форсс Технологии" с учетом особенностей эксплуатации в условиях акватории Петербурга и выхода в Финский залив. Максимальная скорость судна составляет около 52 км/ч, пассажировместимость — до 156 человек.

"Средне-Невский судостроительный завод" был основан в 1912 году и специализируется на строительстве кораблей и гражданских судов. За годы существования завод построил более 500 судов различного назначения по 43 проектам для российских и зарубежных заказчиков.

Компания "Нева Тревел" работает на рынке водных услуг с 1995 года. Специализируется на перевозке пассажиров по рекам и каналам Петербурга, организации досуга населения, а также предоставляет теплоходы в аренду для проведения различных мероприятий. Компания владеет 35 судами различного типа.