Председатель ГД в понедельник проводит выездное совещание Совета Государственной Думы по вопросам развития речного пассажирского транспорта на ЦКБ им. Алексеева.

Анцев выразил мнение, что для активного запуска программы строительства "Метеоров" нужно реализовать программу лизинга по аналогии с программой "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК) по строительству судов "Валдай".

"Отличная система. По "Валдаям" они (ГТЛК — ИФ) запустили (программу лизинга — ИФ) вперед, не имея даже заказчиков с точки зрения регионов. Так же и "Метеоры" надо запускать. Нужно опережающее (финансирование — ИФ) на 2-3 "Метеора", — сказал он.

По информации Анцева, стоимость "Метеора" сейчас составляет 500 млн рублей, стоимость "Валдая" — 170 млн рублей. При этом "Метеор" рассчитан на 120-140 пассажиров в зависимости от комплектации, "Валдай" — на 45 мест.

Он пояснил, что без программы льготного лизинга регионы готовы закупать "Метеоры" по цене не выше 350 млн рублей.

"Но мы не можем дешевле, мы не вписываемся в цену. У нас рентабельность на уровне 3-5% объективно. Судостроение — очень низкомаржинальная отрасль. Но ситуация в чем: нужны некие субсидии, либо на начальной стадии, когда приобретается "Метеор", либо нормальное субсидирование пассажироперевозок на регулярной основе ежегодное. Тогда эта схема начнет работать", — сказал Анцев.

Судно на подводных крыльях "Метеор 120 Р" предназначено для скоростной перевозки до 120 пассажиров, автономность плавания судна составляет 8 часов, дальность хода — 600 км. Судно может эксплуатироваться на полноводных реках всей территории России от Центральной части до Дальнего Востока. Два судна этого проекта вторую навигацию работают в Ханты-Мансийском автономном округе.

Судно "Валдай 45Р2" рассчитано на 45 пассажиров. Запас хода — в пределах 550 км. Предназначено для эксплуатации по протяженным маршрутам на полноводных реках всей территории России — от Центральной части до Дальнего Востока. Произведено 16 таких судов.