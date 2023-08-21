"Это чартерный рейс в партнерстве с туроператором "Русазия". В этом году по их инициативе был добавлен дополнительный город — Новосибирск", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании.

Полеты будут выполняться раз в неделю из Владивостока и раз в неделю из Новосибирска.

Согласно расписаниям аэропортов Владивостока и Новосибирска, в настоящее время рейсы в Лаос не осуществляются.

Как сообщалось, прямые рейсы из Владивостока во Вьентьян авиакомпания совместно с "Русазией" запускала осенью прошлого года, сначала раз в неделю, затем дважды в неделю. В начале марта 2023 года "Уральские авиалинии" по решению заказчика завершили полетную программу в эту страну.