Проектировщиком нового терминала выступило ООО "Спектрум холдинг" (Москва). Ранее эта компания уже занималась проектами по строительству аэровокзальных комплексов в Южно-Сахалинске, Ижевске, а также проектами по реконструкции комплексов в Кемерово, Новосибирске и других городах РФ.

Прежнее здание планируют переориентировать на международные рейсы. Аэровокзальный комплекс внутренних воздушных линий будет в два раза больше существующего и займет площадь в 9,8 тыс. кв. м, говорится в сообщении.

В конце июня АО "Авиапредприятие Алтай" (входит в холдинг "Новапорт"), которое управляет барнаульским аэропортом, объявило поиск подрядчика на строительство нового терминала. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляла 4,5 млрд рублей.

При этом, по информации сайта госзакупок, 15 августа была размещена новая редакция извещения закупки. Согласно ей, начальная (максимальная) цена договора составляет 6,5 млрд рублей. Таким образом, максимальная стоимость контракта выросла на 2 млрд рублей.

Кроме того, срок приема заявок был продлен до 30 августа. Итоги открытых переговоров будут подведены 11 сентября.

Как сообщалось, новый терминал аэропорта будет оборудован тремя телетрапами. Пропускная способность комплекса составит 600 пассажиров в час, ежегодный пассажирооборот — до 1 млн 115 тыс. человек.

Аэропорт Барнаула находится в управлении АО "Авиапредприятие "Алтай", которое осуществляет аэропортовую деятельность с 1997 года. В июне 2022 года холдинг "Новапорт" увеличил долю в АО с 48% до 75% минус 1 акции по итогам допэмиссии акций аэропорта, на выкуп было направлено 800 млн рублей. Доля второго акционера — Минимущества Алтайского края — уменьшилась с 52% до 25% плюс 1 акции.

В настоящее время рейсы из барнаульского аэропорта осуществляются в два аэропорта Москвы, в Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Омск, Санкт-Петербург, Сочи, Красноярск, Сургут и Тюмень.