"В этот день за руки возьмутся жители города, а также представители национальных диаспор, проживающих на территории Псковской области. Ориентировочно, в акции примут участие свыше 1,5 тысячи человек. Они пройдут по пешеходным дорожкам вокруг Псковского кремля в музыкальном сопровождении из произведений разных национальностей", — говорится в сообщении.

В завершение на площадке в устье реки Псковы пройдет праздничный концерт с участием местных творческих коллективов

Проект "Хоровод дружбы" реализуется АНО "Время творить" — победителем регионального конкурса субсидий для социально-ориентированных НКО. Цель "Хоровода дружбы" — укрепить взаимопонимание между народами, проживающими в Псковской области, изучить и сохранить их самобытные культурные традиции.

В Псковской области проживает более 50 национальностей.

Как сообщает пресс-служба Псковском музея-заповедника, 22 августа в Поганкиных палатах состоится открытая лекция "История государственного флага России", которую проведет начальник исторического отдела музея Максим Колпаков. Слушатели погрузятся в историю происхождения одного из главных символов России, узнают смыслы и значения каждого элемента флага.

Во Дворе Постникова будут проходить показы фильма из трилогии "Государственные символы России" режиссера Павла Медведева. Фильм-трилогия посвящен истории создания и развития государственной символики страны.

Для посетителей главного здания Псковского музея-заповедника и Поганкиных палат в течение дня будет организована выдача памятных ленточек "Российский триколор".