Он уточнил, что будет построено шесть судов на подводных крыльях, четыре судна "Метеор", два судна "Валдай", и одно судно на воздушной подушке. В частности, три "Метеора" строятся для Нижнего Новгорода, все они будут сданы заказчику до конца года и начнут работу в следующую навигацию. Два судна "Валдай" строятся для Ростовской области, они приобретаются заказчиком за счет регионального бюджета вне программы льготного лизинга.

"На следующий год мы можем сдать и больше. Проблема — в непрерывном финансировании программы льготного лизинга. Сейчас стапель пустой, а мы могли бы делать уже следующий корпус. Нужно не останавливать процесс строительства этих судов", — сказал Итальянцев.

По его оценке, программа льготного лизинга, рассчитанная до 2035 года, предполагает строительство до 50 судов типа "Метеор" и до 46 судов проекта "Валдай".

"Валдай" — это речное судно на 45 пассажиров. "Метеор "- это класс озерный, это реки и водохранилища. "Валдай" — это водный автобус, первое судно, которое мы начали строить на нашем заводе, построено 16 судов", — пояснил гендиректор ЦКБ.

Председатель совета директоров, генеральный конструктор ЦКБ Георгий Анцев сообщил журналистам, что сейчас на стапелях судоверфи находится девять судов "Метеор".

По его информации, ЦКБ и Санкт-Петербург заключили соглашение об обновлении флота "Метеоров", работающих в северной столице. "Есть поручение президента РФ о том, что необходимо Питеру обновление — пять новых "Метеоров". Это одно из очень серьезных направлений", — сказал Анцев.

Он также добавил, что ЦКБ ведет переговоры с различными заказчиками судов.

"Важно чтобы программа (строительства — ИФ) "Метеоров" шла, нужно иметь заказы постоянно. Надо, конечно, работать и над себестоимостью "Метеоров", а работать можно тогда, когда есть постоянный заказ. Верфи должны быть загружены. Это очень важно. Мы активно работаем и с Минпромторгом, и с ГТЛК, и с регионами, чтобы заказы приходили вовремя. Жить по принципу "то густо, то пусто" — это неправильно", — заключил главный конструктор.

Судно на подводных крыльях "Метеор 120 Р" предназначено для скоростной перевозки до 120 пассажиров, автономность плавания судна составляет 8 часов, дальность хода — 600 км. Судно может эксплуатироваться на полноводных реках всей территории России от Центральной части до Дальнего Востока. Два судна этого проекта вторую навигацию работают в Ханты-Мансийском автономном округе.

Судно "Валдай 45Р2" рассчитано на 45 пассажиров. Запас хода — в пределах 550 км. Предназначено для эксплуатации по протяженным маршрутам на полноводных реках всей территории России — от Центральной части до Дальнего Востока.