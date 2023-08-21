Начальная (максимальная) цена контракта — 160 млн рублей.

Согласно документации, речь идет как о модернизации, так и о новом строительстве. В частности, победителю необходимо разработать проект реконструкции взлетно-посадочной-полосы (ВПП), а также построить новый участок ВПП. Расчетный тип воздушного судна (ВС) при проектировании — Boeing 767-300ER. Уточняется, что речь идет об аэродроме класса "B".

Предполагается 5 мест стоянки для тяжелых ВС и 6 мест стоянки для малых ВС.

Также необходимо реконструировать четыре рулежные дорожки, перрон, светосигнальное оборудование, системы освещения перрона и средств технического обслуживания ВС. Запланировано устройство площадки для обработки ВС противообледенительной жидкостью, устройство метеорологического оборудования, строительство аварийно-спасательной станции, водосточно-дренажной системы аэродрома, очистных сооружений поверхностного стока, объектов электроснабжения, автодорог для спецтранспорта и подъездных дорог. Также планируется реконструировать объекты транспортной безопасности (патрульную дорогу, периметровое ограждение аэропорта с его оснащением техническими средствами охраны).

Согласно документации, за счет собственных средств "Аэрокузбасса" планируется выполнить не только проектно-изыскательские, но и строительно-монтажные работы по реконструкции. Выполнение строительных работ намечено на 2024-2025 годы.

Тендер объявлен в форме запроса предложений, заявки на участие в торгах принимаются до 30 августа.

Новокузнецкий аэропорт через ООО "Сибирские аэропорты" ("СибАэро") принадлежит структуре En+ Group — "Эн+ Холдинг". "СибАэро" ведет строительство нового аэровокзала и планирует ввести его в эксплуатацию в 2023 году. Пассажиропоток аэропорта Новокузнецка в 2022 году составил 416,2 тыс. человек, в январе-июне 2023 года — 255,726 тыс.

Аэропорт Новокузнецка — ближайший к горнолыжному курорту Шерегеш аэропорт, который принимает магистральные самолеты.