"В разработке новым туристических маршрутов принимали участие сотрудники комплексной экспедиции Русского географического общества, которым помогали студенты — победители проекта "Открываем Россию заново", действующего в рамках президентской платформы "Россия — страна возможностей". Они вместе занимались поиском и обследованием объектов военно-технической истории Балтийского флота, которому крепость принадлежала в послевоенное время", — говорится в сообщении.

В результате участникам проекта удалось создать привлекательный туристический продукт, который в доступной, но исторически точной форме рассказывает о крепости и мотивирует ее посетить, в том числе молодое поколение.

Разработанные экскурсии будут учтены в собственных турах Российского географического общества по Калининградской области и лягут в основу будущих туристических продуктов по Балтийскому региону, отмечает пресс-служба.

Балтийская крепость была построена в XVII веке по приказу шведского короля Густава-Адольфа II и в разное время принадлежала разным державам.

Она представляет собой пятиугольник со сторонами в 80 метров, где в каждом углу стоит бастион. Вокруг крепости вырыт широкий ров, вдоль которого с внешней стороны расположены пять равелинов. Крепость всегда исполняла военные функции. Также здесь располагался оружейный арсенал.

В советское время цитадель являлась воинской частью Балтфлота и была закрыта для посещения гражданскими лицами, однако в 1999 году здесь был открыт филиал Музея Балтийского флота.