Пегов сменил на посту Олега Валинского, который в начале июля покинул должность начальника дирекции, став ректором Петербургского государственного университета путей сообщения (ПГУПС).

Заместителем гендиректора РЖД, курирующим пассажирский комплекс, после ухода Пегова стал Иван Колесников, который руководил Свердловской железной дорогой с 2019 года.

На Свердловской железной дороге, в свою очередь, также появился новый начальник. Им стал Павел Бурцев, ранее занимавший должность первого заместителя начальника департамента пассажирских перевозок, говорится в сообщении РЖД.