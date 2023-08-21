"Прежде чем принять решение о введении курортного сбора, нам нужно взвесить все его плюсы и минусы. Плюсы, безусловно, есть, при условии, что средства от этих сборов будут расходоваться на создание и поддержание туристической инфраструктуры. Но республика только начала развивать туристическое направление и не хотелось бы отпугивать людей дополнительными расходами", — цитирует Калиматова его пресс-служба.

Глава республики отметил, что на окончательное решение властей повлияют устойчивый рост потока туристов в Ингушетию, а также "размер пошлины, установленный в разумных пределах".

По данным пресс-службы главы и правительства региона, на территории курортного Джейрахского района действует только один сбор — за посещение заповедника "Эрзи". Размер госпошлины составляет 150 руб. Полученные средства расходуются на содержание заповедника и вывоз мусора. Такое положение было введено в январе 2021 года на основании приказа, согласованного с Минприроды России.

С 15 декабря 2023 года в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина регионы получат право самостоятельно принимать решение об установлении курортного сбора и определении его размера. Налоговый эксперимент решено было ввести с целью финансирования работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры. В пилотный проект, стартовавший в мае 2018 года, вошли Алтайский, Краснодарский, Ставропольский края и Республика Крым, которая позже отказалась от участия.