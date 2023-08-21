"Средства федеральной поддержки будут направлены на реализацию трех проектов в Конаковском округе — "Зелёный остров", "Агротуристическое пространство Топорок", "Карачарово", а также проекта "Туристический центр активных видов отдыха "Спорт-Марафон Парк" в Пеновском округе", — говорится в сообщении.

Планируется открыть новые модульные гостиницы и глэмпинги — всего это 168 модулей, отметили в пресс-службе.

Там напомнили, что в регионе в прошлом году реализовано три таких проекта, в том числе на территориях курорта Завидово и Конаковского округа. Всего построен 241 модуль на 482 койко-места. Региону на эти цели было выделено более 350 млн рублей федеральных средств.

"Очень важно, что в регионе есть хорошая инфраструктура, необходимая для развития туризма — это автомобильные магистрали, железнодорожное сообщение. Уверен, что у Тверской области наряду с другими регионами Центрального федерального округа при поддержке правительства страны есть все шансы и далее развивать индустрию гостеприимства совместно с предпринимательским сообществом", — приводятся в сообщении слова губернатора региона Игоря Рудени.

Реализация новых инфраструктурных проектов в сфере туризма, таких как глэмпинги и кемпинги, расширяет возможности отдыха для жителей и гостей Верхневолжья, отметили в пресс-службе, добавив, что "Тверская область вошла в число лидеров по привлечению федеральных средств на реализацию таких проектов, заняв третье место среди субъектов Центрального федерального округа и 12-е место по Российской Федерации".

Как сообщалось, по итогам 2022 года Верхневолжье посетило свыше 2,6 млн туристов, а за прошедшие четыре года общий турпоток в регион составил 9,5 млн человек. По сравнению с 2016 годом в 2022-м число туристов, посетивших Тверскую область, выросло в два раза.