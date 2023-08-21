"Сегодня руководством железной дороги будет определен подрядчик для проведения восстановительных работ. По предварительным расчетам, сумма затрат восстановительных работ составит порядка 104 млн рублей", — сказал Дедов на оперативном совещании обладминистрации в понедельник.

По его словам, в настоящее время аварийно-спасательная служба Курской области совместно с представителями подрядной организации продолжают демонтаж опасных конструкций на высоте. Работы в полном объеме планируется завершить на этой неделе.

Как сообщалось, в результате удара украинского беспилотника по железнодорожному вокзалу Курска ночью в воскресенье были повреждены крыша, фасад и первая платформа. По данным губернатора Романа Старовойта, в результате падения БПЛА пострадали пять человек. В настоящее время вокзал работает в штатном режиме.

Железнодорожный вокзал Курска — объект культурного наследия регионального значения, строился в 1947-1952 годах. Вокзал является памятником погибшим воинам советской армии и памятником победы в Курской битве. На фасадах здания изображены 46 скульптур воинов времен Великой Отечественной войны.