"Локации праздника были посвящены известным ремесленным и культурным брендам, прославившим Белев не только в России, но и за рубежом: кружеву, кузнечному и гончарному делу, белевской пастиле", — говорится в сообщении.

На улице Кружевной восемь мастериц из Белева, Вологды и Орла представили свои работы и провели мастер-классы по плетению кружева. На Кузнечной прошли мастер-классы по традиционной обработке металла и выставка-ярмарка изделий мастеров-конструкторов, работающих с металлом в различных техниках.

Также Прохоровская улица стала гастрономической площадкой. Здесь прошел чемпионат по скоростному кипячению самоваров, дегустация и чаепитие по-белевски.

Флешмоб по лепке традиционной белевской игрушки и мастер-классы по ее росписи прошли на улице Гончарной. На Засечной работала площадка ремесленного двора "Добродей": мастера познакомили белевцев и гостей с тульскими ремеслами.

В селе Мишенском фестивальной площадкой стал культурно-образовательный центр им. ВА.Жуковского. Гости праздника увидели театральное представление-парафраз "Сказка о царе Берендее...", ознакомились с экспозицией, посвященной жизни и творчеству поэта.

Фестиваль "Преображение" состоялся 19 августа на средства гранта, предоставленного Российским фондом культуры в рамках федерального проекта "Творческие люди" нацпроекта "Культура".

В 2023 году отмечается 240-летие со дня рождения поэта и переводчика Василия Жуковского. Один из основоположников романтизма в русской поэзии Жуковский родился в 1783 году в селе Мишенское Белевского уезда Тульской губернии. При дворе был учителем русского языка будущей императрицы Александры Федоровны и наставником наследника престола, будущего императора Александра II.