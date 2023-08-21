"На строительство набережной в сторону Затона будет выделено 1,16 млрд рублей федеральных средств. Из регионального бюджета выделяем на реализацию проекта около 300 млн рублей. В рамках развития набережной в этом направлении также планируется обустроить на месте солярия в Затоне полноценный и безопасный пляж", — написал Бусаргин.

Губернатор отметил, что для региона это очень важное решение.

"Проект долгожданный и включает в себя строительство зоны отдыха на участке от моста (автодорожного моста через Волгу — ИФ) до солярия. Это новый этап развития набережной Саратова, который позволит увеличить ее протяженность ( с семи — ИФ) до девяти километров",- пояснил Бусаргин.

В настоящий момент работы уже начались. Завершить их планируется в несколько этапов к 2026 году, добавил глава региона.