Он отметил, что этот сезон для туроператоров получился крайне неровным из-за многих факторов, влияющих на продажи зарубежных туров. Среди них – повышение цен в отели Турции, ослабление рубля к евро и доллару, рост цен на авиабилеты и другие.

"Ожидания от сезона на рынке были выше, так как прогнозы строились по результатам прошлого года. Поскольку продажи оказались ниже прогнозируемых, некоторые полетные программы были скорректированы", — рассказал эксперт.

По его словам, несмотря на рост цен предпочтения россиян по выбору отелей в Турции и продолжительности отдыха практически не изменились.

"Что касается категории отелей, то в прошлом году доля отелей 5* составляла 83%, в этом году – 82%. По 4* изменения есть – в прошлом году их доля была 10%, в этом – 15%. И в прошлом году, и в нынешнем наши туристы в среднем выбирают туры продолжительностью 9 ночей", — добавил Юналан.

Оценивая подорожание турецких отелей по итогам сезона, он рассказал, что после корректировки цен отельерами весной средняя стоимость отеля в заявке в начале лета снизилась на 20%, но в пересчете на рубли выросла примерно на 10%.

"На данный момент из-за колебаний курсов валют увеличение цены в рублях достигает в среднем 30-35%. При этом я не могу сказать, что курс сильно влияет на продажи. За последние недели случился сильный скачок, но ежедневные продажи остались на прежнем уровне", — сказал гендиректор Coral Travel.

В понедельник, 14 августа, евро на торгах поднимался выше 111 рублей впервые с 23 марта 2022 года, доллар торговался выше 101 рублей впервые с этой же этой даты. После заявления Центробанка о повышении ключевой ставки до 12% рубль укрепился. В пятницу курс к доллару установлен на уровне 93,4 рубля, к евро – 101,48 рубля.