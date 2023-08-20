"По состоянию на сегодня на полтретьего ночи, протяженность поврежденного железнодорожного полотна — 200 метров, повреждено 10 опор контактной сети. Продолжаются работы по восстановлению дороги к карьеру, восстановлению и минимизации разрушения дамбы. Задействовано 120 человек, 24 единицы техники. Ориентировочный срок окончания аварийно-восстановительных работ — 26 августа", — написал Цыденов в своем телеграмм-канале в воскресенье.

Как сообщалось, железнодорожные пути на 1102 км перегона Холодная-Нижнеангарск Восточно-Сибирской железной дороги размыло из-за частичного разрушения дамбы после обильных дождей в районе сельского поселения Холодное Северо-Байкальском района.

Движение на данном участке временно закрыто. Сообщалось о задержках в движении поездов, в том числе пассажирского. На территории района введен режим чрезвычайной ситуации.