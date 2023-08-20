"В настоящее время на железнодорожном вокзале Курска устранены основные последствия ночного удара украинского беспилотника. Пожар был ликвидирован в 3:46 утра. Пострадали крыша, фасад, первая платформа. Также в результате взрывной волны есть повреждения в зале ожидания и пешеходном тоннеле. Приступим к ремонтным работам в самое ближайшее время", — написал губернатор в своем телеграм-канале в воскресенье.

Старовойт уточнил, что вход и посадка на поезда после прохождения досмотра осуществляются через северную и южную стороны без входа в вокзал. Первая платформа временно закрыта до устранения всех последствий удара, посадка ведется со второй и третьей платформ.

"В момент взрыва в здании находилось 50 пассажиров, они были оперативно эвакуированы. Из пяти пострадавших от осколков двое отказались от медицинской помощи, трое направлены для осмотра в Курскую областную больницу и уже отпущены домой", — говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье Роман Старовойт сообщил об атаке украинского беспилотника на здание железнодорожного вокзала в Курске.

"Атака украинского беспилотника в Курске. По предварительной информации, он врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар. Пять человек получили легкие ранения от осколков стекол", — написал он в своём телеграм-канале.