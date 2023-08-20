По ее данным, погибли 43-летний мужчина и шестилетняя девочка.

Глава администрации Тарусского района Михаил Голубев на своей странице в "ВКонтакте" уточняет, что еще четыре человека получили ранения.

"В выходные там проходил байкерский фестиваль, и в лесу был разбит палаточный лагерь. Во время урагана было повалено множество деревьев, которые раздавили несколько палаток", — написал он.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух человек).