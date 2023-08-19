"Погода изменилась, и нам пришлось эвакуировать населенные пункты на севере Тенерифе, особенно в пяти районах", — заявил представитель местных властей Мануэль Миранда.

По данным СМИ, до 7 тыс. человек были эвакуированы или получили предписание оставаться дома из-за чрезвычайной ситуации.

Миранда уточнил, что за ночь выросла температура и сила ветра, тогда как влажность снизилась. Он отметил, что приоритет для властей — избежать жертв среди населения.

Однако стихийное бедствие не затронуло популярные среди туристов районы, и оба аэропорта острова продолжают работу в нормальном режиме.

Ранее на этой неделе глава правительства Канарских островов Фернандо Клавихо заявлял, что речь идет о самой сложной обстановке с пожарами в регионе минимум за 40 лет.

Лесной пожар начался в минувшую среду в Национальном парке Тейде возле вулкана Тейде — самой высокой точки Испании.