"Всем пострадавшим оказывается срочная медицинская помощь в местных больницах. Продолжаем отслеживать ситуацию", — говорится в сообщении.

Альпинистов эвакуировали с поляны Москвина на высоте 4300 метров.

Отмечается, что благополучный исход спасательной операции стал возможен благодаря следованию туристамиинструкциям Федерации спортивного туризма России, заблаговременному оповещению комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана о предстоящем туристическом маршруте, своевременному информированию посольства России в Таджикистане о чрезвычайной ситуации.