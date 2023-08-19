"Сейчас производство туристических автобусов разных классов уже осваивают ГАЗ и "Волгабас", их предсерийные образцы проходят сертификацию. Рассчитываем на запуск производства в первом квартале 2024 года. "Соллерс" также ведет переговоры о запуске производства таких автобусов в ОЭЗ (особая экономическая зона) "Алабуга" с восточным партнером", — сказал Мантуров.

По его словам, до конца года совместно с Минэкономразвития предстоит определить потребности российских регионов в таких автобусах.

"Рассчитываем, что с началом серийного производства мощности отечественных предприятий смогут в полной мере удовлетворить эти потребности", — отметил Мантуров.