В программе фестиваля — огненное шоу, шоу барабанщиков, выступления музыкальных групп "Тролль гнет ель", "Слот", "Корни озер", "Мещера" и других, путешествия по озеру Имандра на драккаре, конкурс тематических костюмов.

Кроме того, для зрителей Imandra Viking Fest предусмотрена интерактивная программа. Так, желающие смогут посетить гончарные, берестяные мастерские, кузню, мастер-классы по созданию северных оберегов, игре на этнических барабанах и гуслях, пройти обряд посвящения в викинги и брачный обряд.

Свою силу и ловкость можно будет проверить на площадке "Игры Тора". Там зрителей ожидают стрельба из лука, бой на мечах, метание копья, перетягивания палки и каната, бой на мешках.

Организаторы отмечают, что зоны и активности фестиваля объединяет тема стихий: земли, огня, воздуха и воды.

Фестиваль проводит Агентство развития Мончегорска при поддержке президентского фонда культурных инициатив, компании "Норникель" (градообразующее предприятие Мончегорска АО "Кольская ГМК", "дочка" ГМК "Норникель" — ИФ) и мэрии.