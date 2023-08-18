"Как отмечают в туркомпаниях, благодаря отложенному за три года пандемии спросу туры в Китай продаются сейчас очень хорошо. Например, у туроператора Go China глубина продаж достигает середины ноября. Причем туристов не смущает, что для поездки надо оформлять визу за $120. В рамках официально заработавшего 1 августа соглашения о групповых безвизовых поездках в страну пока выезжают только жители приграничных областей России", — пишет издание.

Туроператоры надеются, что в ближайшее время безвизовый режим для групп заработает в полную силу, после чего россияне поедут в Китай по групповым спискам.

В компании China Travel туры в Китай также продаются очень хорошо, группы расписаны до Нового года. Руководитель отдела маркетинга компании Евгений Глотов подчеркнул, что устоявшийся термин "безвиз" не отражает действительности: виза есть, но она групповая.

"У этого режима есть не только плюсы, но и минусы, о которых необходимо предупреждать туристов. Например, если кто-то из общего списка уйдет гулять по аэропорту и вернется впритык к вылету, группа будет ждать его, как на иголках, потому что пройти паспортный контроль по списку можно только всем вместе. Иногда люди ждут по два часа, такие случаи уже бывали. Или кто-то из списка застрял в пробке и опоздал на самолет. Соответственно, никто не вылетает", — цитирует RTN владельца Go China Сергея Седова.

По его словам, из-за высокой стоимости поездок туристы предпочитают не рисковать и ставить индивидуальную визу в паспорт.

"По большому счету, безвизовый режим на турпоток не повлияет, туристов будет чуть больше, но точно не в разы", — добавил эксперт.

По соглашению о групповых безвизовых обменах группы туристов от 5 до 50 человек могут путешествовать между Россией и Китаем по спискам, которые заверяют туроператоры в уполномоченных органах власти, и находиться на территории другой страны до 15 дней. Действие соглашения было перезапущено 1 августа.

По данным Погранслужбы ФСБ РФ, российские туристы в первом полугодии совершили почти 280 тыс. поездок в Китай со всеми целями. Это в 3,6 раза больше, чем за тот же период годом ранее.