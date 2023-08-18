"Регулярные рейсы между Казанью и Ульяновском на судах "Метеор-2020" планируется начать в конце августа и выполнять по выходным дням", — сказал Лизалин.

В свою очередь, пресс-служба ульяновского губернатора Алексея Русских опубликовала сообщение о том, что главы Ульяновской области и Татарстана в пятницу договорились о субсидировании рейса на "Метеорах" по Волге между двумя городами.

Ранее сообщалось, что в мае 2023 года правительство Татарстана учредило для развития речных пассажирских перевозок в регионе АО "Флот Республики Татарстан" с уставным капиталом 2 млрд рублей. В начале июня судостроительный Зеленодольский завод имени А.М.Горького (Татарстан) построил по заказу республики и передал предприятию первые суда — "Метеор-2020" с модернизированной системой подводных крыльев и теплоход А217-1, в августе — второй "Метеор-2020". По данным Минтранса республики, стоимость двух "Метеоров" составила 1,1 млрд рублей, А-217 — 160 млн рублей. В первый коммерческий рейс новые "Метеоры" вышли в Татарстане 11 августа.

Пригородными речными перевозками до конца текущей навигации продолжит заниматься компания "Татфлот", связанная с владельцем ПСО "Казань" Равилем Зиганшиным. Согласно информации на сайте "Татфлота", ему принадлежит более 85% пассажирского и грузопассажирского флота в республике, а также Казанский речной порт, Чистопольский пассажирский порт и пристань "Тетюши". В дальнейшем "Флот Республики Татарстан" планирует приобрести все пассажирские суда "Татфлота" с причальной инфраструктурой и отремонтировать их.

Зеленодольский завод имени A.M.Горького является одним из крупнейших судостроительных предприятий России. Верфь серийно производила "метеоры" в 1961-2006 годах и построила около 400 этих судов.