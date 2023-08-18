"Новый туристический маршрут проложили к мемориалу памяти и славы в Назрани, являющемуся главной достопримечательностью равнинной части республики", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на прилегающей территории появились удобные беседки, зоны барбекю и декоративные смотровые площадки.

Работа проведена в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Объект является местом притяжения как российских, так и иностранных туристов. В центре находится мемориал "Девять башен", воздвигнутый в память о жертвах репрессий и депортации народов. Для почетных гостей и официальных лиц гиды проводят экскурсии по музею под открытым небом. На мемориальных плитах высечены имена Героев Советского Союза, Героев России, Героев Социалистического Труда, видных российских и ингушских общественно-политических деятелей, внесших большую лепту в создание Ингушетии. Почетное место среди них занимают имена патриарха Московского и всея Руси Алексия II и академика Дмитрия Лихачева.

Мемориал памяти и славы открыт в 2012 году к 20-летию образования республики. Памятники и скульптурные композиции комплекса отражают исторические события и представляют выдающихся личностей, внесших значительный вклад в становление и развитие ингушской государственности в различных сферах. Хронологически включает в себя этапы от вхождения в состав России до сегодняшнего дня. Он украшен садово-парковыми зонами, состоящими из цветочных клумб и вечнозеленых насаждений. На его территории действуют четыре каскадных фонтана. Комплекс состоит из более десяти композиционных частей.

В этом году власти Ингушетии планируют принять порядка 115 тыс. туристов.