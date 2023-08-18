Мероприятие проходило в рамках Всероссийской волонтерской экологической акции "Вода России" нацпроекта "Экология".

"Уникальность этой территории заслуживает пристального внимания и поэтому наше ежегодное ключевое мероприятие акции "Вода России" проходит именно здесь. Цель акции — сделать территорию чище и уютнее для отдыха", — обратился к участникам акции министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов.

Всего в мероприятии приняли участие 500 человек, собран 541 мешок мусора, отметили в пресс-службе.

Голубые озера близ деревни Кондуки стали одной из главных достопримечательностей Тульской области. Расположены в 80 км от Тулы и в 230 км от Москвы. Комплекс находится на месте бывшего Ушаковского разреза. Его общая площадь составляет 1289,2 га. На территории находятся 27 озер глубиной от 10 до 79 метров. Озера появились на месте выработанных и затопленных карьеров Ушаковского угольного разреза. Водное зеркало окружают терриконы (искусственные насыпи), так называемые Романцевские горы.

В настоящее время разработан проект создания круглогодичного экокурорта "Кондуки". Объем инвестиций составит более 13 млрд рублей. Планируется, что к 2030 году комплекс смогут посещать до 570 тыс. человек ежегодно.