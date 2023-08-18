"В Ставрополе на площади Ленина состоялась торжественная церемония открытия гранд-финала Международного конкурса-премии уличной культуры и спорта "Кардо", — говорится в сообщении.

Для участия в мероприятии в край приехали 2,5 тыс. молодых спортсменов, музыкантов, художников из 20 стран мира и 82 регионов России. В течение 7 месяцев они проходили различные отборочные туры, состязания и спортивные квалификации.

В течении трех дней будут определены сильнейшие в 10 номинациях: хип-хоп, брейкинг, паркур, воркаут, трикинг, граффити, скейтбординг, bmx, скут, диджеинг. В рамках каждого направления пройдут состязания на отдельных оборудованных площадках. Также участников ждут образовательные мероприятия. 20 августа конкурс завершится церемонией награждения.

"Сегодня Ставрополье принимает самую талантливую молодежь в области уличной культуры и спорта. Наш край стал площадкой для их творческого развития и общения. Такие события объединяют народы, делают ближе людей, живущих за тысячи километров друг от друга, говорящих на разных языках", — приводятся в сообщении слова губернатора региона Владимира Владимирова.

"Кардо" зародился шесть лет назад в Ставрополе. В прошлом году конкурс включил в себя одноименный Фонд поддержки талантливой молодежи, а в 2023 году он присоединился к платформе "Россия — страна возможностей".

Событие проходит при поддержке Росмолодёжи, АНО "Россия — страна возможностей", Фонда президентских грантов, Министерства иностранных дел РФ, общероссийской общественной организации уличной культуры и спорта "Улицы России", общественной организации "Оффбитс" и правительства Ставропольского края.