"С 18 по 23 августа в регионе проходит фестиваль искусств "Преображение", который считается одним из культурных брендов региона. Концерты будут организованы в Ярославском музее-заповеднике, концертном зале имени Л.В. Собинова, церкви Ильи Пророка и впервые — на открытой площадке районного Культурно-досугового центра в Данилове", — говорится в сообщении.

В рамках фестиваля пройдут концерты колокольной музыки, в которых традиционно принимают участие лучшие звонари России. Также гостей ждут концерты духовной музыки, спектакли, квесты, мастер-классы и ярмарочный балаган.

В фестивале примут участие камерный оркестр "Виртуозы Москвы" Владимира Спивакова, ансамбль солистов оркестра Большого театра России, народный артист России Сергей Жилин и "Фонограф-Джаз-бэнд", Национальный академический народный хор Республики Беларусь имени Г.И. Цитовича, музыканты проекта "Этносфера", "Opensound Orchestra".

Ожидаются выступления Московского областного хора имени Кожевникова, филармонической хоровой капеллой "Ярославия", а также актеров театра и кино Юлии Авшаровой и Юрия Анпилогова.

Фестиваль пройдет в 31-й раз.