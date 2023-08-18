"В Северной столице к августу 2023 года аттестован 631 гид-переводчик и экскурсовод. Из них 412 экскурсоводов и 219 гидов-переводчиков", — говорится в сообщении.

Уточняется, что Петербург также первым среди субъектов приступил к межрегиональной аттестации.

"Уже проведено 24 таких квалификационных экзамена с привлечением членов аттестационных комиссий Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Московской, Владимирской, Тверской, Ярославской областей и Республики Карелия", — говорится в сообщении.

Среди соискателей обнаружились рекордсмены: один из них за раз сдал экзамен сразу по десяти регионам.

Как сообщалось, с 1 сентября 2022 года в России вступила в действие обязательная аттестация гидов-переводчиков и экскурсоводов. Городское туристско-информационное бюро Петербурга принимает экзамены с октября 2022 года.