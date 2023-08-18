"Посетители выставки увидят лоскутные панно, одеяла, покрывала, занавески и искусно выполненные предметы одежды. Они созданы в традиционных лоскутных геометрических техниках и часто напоминают живопись", — говорится в сообщении.

Лариса Дергачева занимается лоскутным шитьем уже тридцать лет. За это время ее работы выставлялись во многих городах России: Вологде, Суздале, Пскове, Санкт-Петербурге, Краснодаре, а также за границей — во Франции, Финляндии, США, Польше, Норвегии.

Мастерица сама придумывает новые приемы и техники, старается не копировать чужие идеи и не повторять свои, а также предпочитает, чтобы ее называли "лоскутница", отметили в пресс-службе.