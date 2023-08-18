"Село Копорье в Ломоносовском районе считается родиной копорского иван-чая. Музей Копорская крепость выступил инициатором сохранения культурного наследия этих земель — традиции сбора, изготовления чая и чаепития. Неспроста выбрана и дата проведения праздника: вторая половина августа — время сбора урожая", — отмечается в сообщении.

Гости смогут продегустировать и выбрать самый вкусный напиток от локальных производителей.

Также их ждут викторина и мастер-классы по изготовлению аромасаше "Копорская башенка", клубка желаний и куколки из травы. Дополнит программу выступление профессионального гусляра-сказителя, который порадует посетителей былинным сказом и народными наигрышами.

В подарок гости получат мобильное приложение — мультимедиа-гид по Копорской крепости.

Крепость Копорье — древнейшее фортификационное сооружение, была заложена в 1237 году.