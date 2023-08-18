"Господа, если вы меня сейчас слышите, то знайте, что (благодаря фотоловушкам) мы все равно вас установим и привлечем к ответственности", — сказал Маленко в эфире одного из новгородских телевизионных каналов.

Руководитель парка посоветовал гонщикам "прекратить покатушки" и предупредил, что за передвижение на транспорте по охраняемым территориям вне специально отведенных для этого автомобильных дорог законодательство страны предусматривает штрафы.

"К сожалению, наказание — не уголовное, а административное, но с изъятием (транспорта)", — добавил он.

Согласно сведениям Маленко, групповые "кроссы" по парку устраивают туристические компании. Каждый из "гонщиков" платит организаторам по 12-17 тыс. рублей.

Согласно сведениям на сайте национального парка, он был создан в Новгородской области в 1990 году для сохранения уникальной природы Валдайской возвышенности. Площадь парка составляет около 160 тыс. га. Более 80% территории занимают леса. В их числе — реликтовые дубравы возрастом свыше 200 лет. В парке — около 200 озер. Под охраной экологов находятся 319 видов животных, в числе которых есть краснокнижные.