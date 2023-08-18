Площадкой праздника станет Конный двор в селе Монастырщино.

"Посетителей ждут занимательные мастер-классы, концерт русской народной песни, показательные конные выступления, дегустация блюд исторической кухни Куликова поля, ярмарка-продажа продуктов нового урожая, соревнования по сельскому спорту, анимационные программы скоморохов и многое другое", — говорится в сообщении.

Так, участников фестиваля ждет целый ряд разнообразных мастер-классов от тульских умельцев. Арсений Завьялов научит делать коня из веточек и спилов деревьев. Софья Завьялова покажет, как изготовить куклу из соломы, скатать ароматную свечу из пчелиного листового воска, изготовить цветок из сухих листьев кукурузы или сплести коврик из трав Первого ратного поля. А мастерица Мария Беднова продемонстрирует юным и взрослым посетителям, как сделать из куликовских растений веник-оберег для дома. Кандидат географических наук, руководитель научно-исследовательского отдела природоведческих дисциплин музея-заповедника "Куликово поле" Ольга Бурова расскажет, как из остей ковыля изготовить куколку.

Любители активного отдыха примут участие в веселых сельских играх и народных забавах. В потешном ряду можно отыскать яйцо в стоге, научиться рубить саблей овощи, устроить бои мешками с сеном и напилить дров. Проявить не только физическую силу, но и смекалку предложит странник-торговец. Те посетители "Сена-соломы", кто захочет свою молодецкую удаль всем доказать, примут участие в соревнованиях по сельскому спорту — проявят себя на сенокосе, попробуют ворошить сухую траву граблями, прокатят на скорость рулон сена через препятствия.

Еще одна "изюминка" праздника — игра-путешествие. Для победы в ней нужно выполнить веселые задания: пострелять в гороховом тире, узнать о целебных травах Куликова поля, приготовить яичницу на пеньках, подготовить сани летом и другие.

На фестивале будет работать и медовая ярмарка. Опытный пчеловод во время мастер-шоу покажет, как правильно сбить, натянуть и навощить рамки для улья. В зоне дегустации гости попробуют историческую кухню Куликова поля — плов из полбы с яблоками, сдобные колобки с фруктовой начинкой, продегустируют старинный напиток узвар.

Также гостям праздника предложат прокатиться верхом или в бричке, пообщаться с местными обитателями Конного двора — пони, козочками и овечками.

На сцене фестиваля выступит фольклорный ансамбль "Спасская слобода".

Музей-заповедник "Куликово поле" расположен в 120 км от Тулы, на месте Куликовской битвы 1380 года. Включает в себя музей Куликовской битвы, мемориал на Красном Холме, музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщина, музей истории русского купечества в поселке Епифань, музейно-выставочный центр "Тульские древности", научный центр "Археология и реставрация" и музей-лабораторию в Туле.