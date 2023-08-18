"Сегодня совместно с ГТЛК достигнуты договоренности о краткосрочном продлении эксплуатации части самолетного парка с целью успешного завершения туристического сезона. Для пассажиров регулярных рейсов авиакомпании действующая полетная программа остается актуальной", — сказано в сообщении в телеграм-канале "Ямала".

"Во избежание транспортного коллапса мы готовы пойти навстречу и согласовать продолжение эксплуатации воздушных судов еще на 2 месяца, чтобы "Ямал" смог выполнить взятые на себя обязательства по перевозке российских туристов", — сообщила "Интерфаксу" представитель ГТЛК.

Вместе с тем, по ее словам, в ГТЛК ждут "решения перевозчика и подписания необходимых документов до 1 сентября 2023 года с тем, чтобы юридически оформить условия эксплуатации и последующего возврата самолетов".

Ранее источник агентства сообщал, что "Ямал" рассматривает возможность досрочного возврата ГТЛК трех А321 "в связи с их несоответствием текущей бизнес-модели авиакомпании". Вопрос будет обсуждаться на совещании в Росавиации в пятницу, анонсировал он.

"Ямал" — основной перевозчик в Ямало-Ненецком автономном округе. Согласно данным ЕГРЮЛ, компания полностью принадлежит департаменту имущественных отношений ЯНАО. Помимо трех А321, в парке перевозчика 15 самолетов SuperJet 100, восемь А320 и три Bombardier CRJ-200LR.