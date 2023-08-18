"По предварительным данным, группа детей вместе с тренером и сопровождающими прибыли в Лазаревский район города Сочи, где разместилась в одном из санаториев. 17 августа после посещения бассейна ряд постояльцев почувствовали недомогание, в связи с чем обратились за медицинской помощью и были госпитализированы", — говорится в сообщении.

"По имеющимся сведениям, угрозы их жизням не имеется", — информирует пресс-служба.

Следователи и специалисты Роспотребнадзора взяли пробы, которые направлены для проведения лабораторных исследований.

Ранее сообщалось, что группа спортсменов из Москвы (14 детей и семь тренеров), приехала в сочинский санатории "Аврора". После посещения сауны и бассейна почувствовали недомогание: кашель и слабость. Три бригады скорой медицинской помощи госпитализировали пострадавших.