Первое место по данному показателю заняли туристы из Турции, заплатившие за визы 62,2 млн евро, третье – из Индии, чьи траты составили 53,7 млн. Вместе граждане трех стран подали в 2022 году 2,1 млн заявлений на визы.

При этом среди стран первой тройки российские туристы реже всех получали отказы – их доля составила порядка 10% или 67,8 тыс. Самый высокий процент отказов – у граждан Индии (18%) и Турции (15%). Потери россиян из-за отказов в визе соответственно самые низкие – 5,5 млн евро. У туристов из Индии они составили 9,7 млн евро, из Турции – 9,6 млн.

В целом больше всего отказов получили заявители из Марокко и Алжира, которые заняли четвертое и пятое места по объему заявлений на визы. Также в первой десятке стран по числу заявителей на визы в Европу – Саудовская Аравия, Великобритания, ОАЭ, Таиланд и Тунис.

В Шенгенское соглашение входят 27 стран Европы. Консульский сбор за шенгенскую визу составляет 80 евро для всех третьих стран за исключением Армении, Азербайджана и Косово, где он снижен до 35 евро.