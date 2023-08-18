В фестивале примут участие коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Липецка и Калуги.

В день открытия фестиваля спектакли пройдут на трех городских площадках: на улице и площади Театральной и на основной сцене Калужского театра кукол.

"В программе фестиваля — спектакли перчаточных, ростовых и планшетных кукол. Одной из самых заметных на фестивале станет Император Петр I — ростовая кукла проекта "Великанцы" из Санкт-Петербурга", — говорится в сообщении пресс-службы.

Так, на открытии фестиваля пройдет спектакль-мастер-класс режиссера из Липецка Ивана Карпова "Балаган пустяков", где все желающие смогут познакомиться с системами и разновидностями кукол.

Как уточняет пресс-служба калужской горуправы, на открытии фестиваля на театральной площади также будет дано представление Воронежского академического уличного театра (ВАУ театр) "Как царь Петр чего-нибудь там". Пройдет шумное выступление московской лаборатории экспериментальных спектаклей "Моrэs". Петербургский театр "Кукартель" Алексея Шишигина представит зрителю известного всем Петрушку.

В театре кукол покажут спекталь "Птифуры. Бабушки" петербургского театра "КУКФО", ставший лауреатом премии "Золотая маска" в 2019 году.

Дальнейшая программа фестиваля пока не сообщается.

Вход на уличные представления будет свободным.