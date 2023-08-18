"В столице нужно использовать предстоящие выходные для того, чтобы насладиться всплеском, не хочу говорить, что последним, но все-таки, ярким эпизодом летней погоды. Хотя температура понизится по сравнению с рабочими днями примерно на четыре градуса и будет составлять плюс 24 — плюс 26 и в субботу, и в воскресенье, по сравнению с нормой это будет все равно очень высокий температурный фон, который примерно на 3-4 градуса будет выше нормы. Это по-настоящему летняя погода", — сказал Вильфанд.

Он отметил, что в предстоящие выходные в столичном регионе будет преимущественно без осадков и солнечно. "И в субботу, и в воскресенье можно отлично провести время у водоемов, потому что температура воды будет 21 — 22 градуса", — добавил руководитель Гидрометцентра.

Однако, уже с понедельника температура в Москве начнет понижаться.

"В понедельник будет последний день, когда можно искупаться, а дальше уже будет некомфортно, потому что температура будет низкая. Купальный сезон завершится", — сказал Вильфанд, отметив, что в этом году купальный сезон длился очень долго — почти две декады августа.