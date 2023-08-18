Из-за высокой скорости распространения пламени и плотности дыма власти муниципалитета Санта-Урсула на Тенерифе в пятницу распорядились эвакуировать более 7 тыс. местных жителей.

Более 600 пожарных пытаются локализовать возгорание. На борьбу с пожаром также отряжены 205 служащих Военного подразделения по чрезвычайным ситуациям, используются 46 средств пожаротушения. Кроме того, на помощь в тушении пламени выделены 16 самолетов.

Работу пожарных бригад осложняет сильная жара.

Периметр охваченной огнем территории острова составляет 41 км.

Природный пожар начался в понедельник в южной части Тенерифе.

В этом году природные пожары в Испании уже уничтожили почти 64 тыс. гектаров.